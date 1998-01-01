قتيلان و15 جريحا بتجدد الاشتباكات في مخيم المية ومية

بيروت / وكالات /

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن عنصرا آخر من حركة فتح قتل اليوم الثلاثاء، بتجدد الاشتباكات في حركة فتح و"أنصار الله" في مخيم المية ومية جنوب لبنان.



وأفاد موقع "النشرة" اللبناني أن (احمد. م) من عنصر فتح قتل بعد تجدد الاشتباك في ​مخيم المية ومية، ليرتفع العدد الى قتيلين واكثر من 15 جريحا إصابة احدهم خطرة.



ويسمع بين الحين والآخر أصوات ​قذائف صاروخية​ ورشقات نارية غزيرة، وسط حركة من النزوح من داخل المخيم.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن "سبب الإشتباك يعود إلى إشكال وقع بين عنصرين من حركة فتح و"​أنصار الله​"، على خلفية ضرب عنصر من "أنصار الله"، فتتطور الأمر إلى اشتباك، وقد شوهد ارتفاع سحب من الدخان نتيجة احتراق أحد المنازل.