حرائق اثر سقوط 4 بالونات حارقة في مناطق غلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

اندلعت النيران صباح اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق في غلاف قطاع غزة جراء سقوط بالونات حارقة.

وأفادت القناة 14 العبرية باندلاع حريق في كيبوتس نيرعام القرب من حدود شمال القطاع بعد سقوط بالون حارق.

وذكرت القناة نقلاً عن مراسلها ألموغ بوكر بسقوط بالون حارق في المجلس الإقليمي "شاعر هانيغف".

وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية هرعت إلى مدرسة في بئر السبع بعد أن اكتشف الطلاب بالون حارق معلق مع جسم مشبوه في الهواء.

ولفت موقع "0404" العبري إلى سقط بالون آخر يحمل جسماً مشبوهاً في المجلس الإقليمي "أشكول" وتم استدعاء خبراء المتفجرات إلى الموقع ولم تكن هناك إصابات أو أضرار.