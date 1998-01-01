وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض لبحث قضية اختفاء خاشقجي

الرياض / وكالات /

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، لمناقشة اختفاء الكاتب الصحافي جمال خاشقجي مع العاهل السعودي الملك سلمان.

وأوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته للاجتماع مع الملك سلمان بعدما اختفى خاشقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة “واشنطن بوست” ومقيم في الولايات المتحدة، عقب دخول القنصلية السعودية في اسطنبول قبل أسبوعين للحصول على وثائق لزواجه.

في سياق متصل أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن بومبيو سيزور تركيا بعد زيارته للسعودية التي من المقرر أن يبحث خلالها قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث: "من المهم للغاية أن تكون السلطات التركية، وبدعم كامل وشفاف من الحكومة السعودية، قادرة على إجراء تحقيق دقيق ونشر نتائج هذا التحقيق بعد إتمامه"