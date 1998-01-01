جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جرافات الاحتلال تعود للعمل في محيط الخان الأحمر والاحتلال يحاصر القرية

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جرافات الاحتلال تعود للعمل في محيط الخان الأحمر والاحتلال يحاصر القرية



القدس المحتلة / سما /

عادت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، للعمل في محيط قرية الخان الأحمر، بعد أن حاصر  الاحتلال القرية، وكثف تواجده على شارع أريحا القدس الرئيس.

وقال نشطاء تواجدوا في قرية الخان الأحمر إن الاحتلال اقتحم بعدد من الآليات الثقيلة القرية ويقوم بأعمال تجريف في محيطها، ويتواجد النشطاء كسد بشري لمنع جنود الاحتلال وآليات من الاقتراب من بيوت القرية.

وأضاف النشطاء أن الاحتلال يعمل على إصلاح خط للمياه في القرية ويقوم بإزالة مياه مجاري مستوطنة "كفار أدوميم".

وكان أصيب يوم أمس 7 مواطنين وأعتقل 4 آخرون بموجهات مع الاحتلال عند اقتحام عدد من الآليات للقرية تنفيذا لقرار عسكري احتلالي يقضي بشق طرق عسكرية في محيط القرية.

ويعتصم السكان لأكثر من مئة يوم على التوالي داخل القرية بعد قرار من محكمة الاحتلال بهدمها، من أجل التصدي لأي محاولة لإخلاء المواطنين هناك.

#الخان الاحمر #الاحتلال

أخبار ذات صلة

الخان الاحمر

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

الاحتلال يطالب سكان الخان الأحمر بهدم منازلهم بأياديهم

الخان الاحمر

فيديو: إصابة 35 مواطنا واعتقال 8 آخرين إثر قمع قوات الاحتلال للأهالي في الخان الأحمر

الخان الأحمر

الاحتلال يغلق الخان الأحمر بالمكعبات الاسمنتية ويمنع وصول قناصل للمنطقة

ارشيفية

سلطات الاحتلال تشدد حصارها لـ"الخان الأحمر" مع انتهاء المهلة

ميلادينوف

ملادينوف يحذر إسرائيل من هدم قرية الخان الأحمر

الأكثر قراءة اليوم

نريد ثلاثة أشياء من غزة.. غالنت :علينا التفكير 10 مرات قبل الدخول في حرب مع حماس

الأمريكيون قلّبوا الدفاتر العتيقة لخاشقجي فعلى ماذا عثروا؟ "صور

السنوار في «يديعوت»...نبيل عمرو

ليبرمان: لا نوافق على مطالب حماس برفع الحصار عن غزة

الاحمد: وفد مصري رسمي يزور رام الله الخميس المقبل لبحث ملف المصالحة

أنباء عن العثور على أدلة قتل خاشقجي والرياض تستعد للاعتراف

حماس ترد على تهديدات الاحتلال لغزة

الأخبار الرئيسية

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

خلافات كبيرة داخل الكابينت الاسرائيلي حول قرار ليبرمان وقف ضخ الوقود لغزة

حماس

جنرال إسرائيلي : هذه 5 أخطاء بتعاملنا مع حماس ومن الافضل ان تقود السلطة الصراع ضدها

سفارة السعودية

أنباء عن العثور على أدلة قتل خاشقجي والرياض تستعد للاعتراف

الحمد الله: لن نؤجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ومستعدون لتعديله

مواجهات

استهداف مرصد للمقاومة شرق رفح والاحتلال يصيب العشرات بالرصاص خلال قمع لمسيرة الحراك البحري شمال القطاع