مقدسية تضحي بنفسها لانقاذ أطفالها من الغرق

القدس المحتلة / سما /

لقيت امرأة مقدسية، مصرعها، أمس الإثنين، أثناء محاولتها إنقاذ أطفالها الأربعة من الغرق، على شاطئ في ولاية فلوريدا الأميركية.

وحسب وسائل إعلام أميركية فإن "سمر ابو خضير (36 عاماً) كانت على شاطئ (سانت بيترسبرغ) في فلوريدا برفقة اطفالها الستة واثنين من اصدقائهم".

وقال شهود عيان ان أبو خضير سمعت أطفالها يصرخون وهم داخل المياه، فهبّت لنجدتهم، لتقوم الطواقم المختصة بعدها بانتشالهم واعادتهم الى الشاطئ، إلا أن أبو خضير توفيت في وقت لاحق من مساء الأحد بتوقيت ولاية فلوريدا، فيما صحة الأطفال الأربعة بخير.