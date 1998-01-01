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أبناء خاشقجي يطالبون بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اختفاء والدهم

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبناء خاشقجي يطالبون بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اختفاء والدهم



الرياض /وكالات/

طالب أبناء الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، بتشكيل لجنة "مستقلة وحيادية ذات طبيعة دولية" لتقصي حقيقة ما يشاع عن مقتل أبيهم، بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في اسطنبول مؤخرا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية بيانا قالت إنه صادر عن عائلة خاشقجي، جاء فيه: "نتابع، بحزن وبقلق الأنباء المتضاربة بشأن مصير والدنا بعد فقدان الاتصال معه قبل أسبوعين، عندما اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول".

وأضافت: "عائلتنا مصدومة، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية القوية التي غرسها والدنا (خاشقجي) فينا تلزمنا بالدعوة لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف وفاته".

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول في 2 أكتوبر الجاري ولا يزال الاتصال به مفقودا حتى اليوم.

المصدر: "الأناضول"

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