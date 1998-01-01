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"خبر ترك": الشرطة التركية لا تستبعد "فرضية الأسيد" في قضية خاشقجي

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"خبر ترك": الشرطة التركية لا تستبعد "فرضية الأسيد" في قضية خاشقجي



اسطنبول / وكالات/

أشارت قناة "خبر ترك" التركية إلى أن الشرطة تتحرى في فرضية أن قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في اسطنبول، قد تخلصوا من جثته بتذويبها بالأسيد.

وأضافت القناة أن هذه الفرضية كانت تعتبرها الشرطة في البداية ضربا من الخيال، لكن ومع تقدم التحقيق أصبحت الجهات الأمنية التركية لا تستبعد هذا الاحتمال.

وكان فريق بحث جنائي تركي قد فتش مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول الليلة الماضية في إطار عمل الفريق المشترك مع السعودية لمعرفة ملابسات اختفاء خاشقجي بعد دخوله المبنى في الثاني من أكتوبر الحالي.

ورجحت أنقرة في وقت سابق أن يكون خاشقجي قد قتل داخل القنصلية، بينما تصر الرياض على أنه قد غادر المبنى قبل اختفائه.

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