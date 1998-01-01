قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطناً على الأقل، فجر اليوم، في مناطق متفرقة من الضفة.

والمعتقلون هم:

١. سند بحور عبده- كفر نعمة غرب رام الله

٢. مراد اشتية- كفر نعمة

٣. سند معين- كفر مالك شرق رام الله

٤. باسل أبو راضي- بدّو شمال غرب القدس

٥. إيهاب عيسى العلامي- بيت أمر شمال الخليل

٦. الفتى محمد نعمان شكارنة- نحالين غرب بيت لحم

٧. الفتى موسى أحمد نجاجرة- نحالين

٨. علي زواهرة- الدوحة غرب بيت لحم

٩. عميد عزمي سرحان- طولكرم

١٠. الطفل محمد راجح شبيطة- عزون شرق قلقيلية

١١. كاظم رضوان- عزون

١٢. معتصم رضوان- عزون

١٣. فائد محمد سويدان- عزون

١٤. علاء بسام غرابة- كفر ثلث قرب قلقيلية

١٥. أركان يوسف أبو صفية- كفر ثلث