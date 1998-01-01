الشرطة التركية تغادر قنصلية السعودية في إسطنبول بعد 9 ساعات من التفتيش

انقرة / وكالات /

قال شاهد من وكالة "رويترز"، إن الفريق التابع للشرطة التركية الذي يحقق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل أسبوعين، قضى أكثر من تسع ساعات داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأضاف الشاهد، أن فريقا للتحقيق يضم نحو عشرة أشخاص غادر القنصلية بعد استكمال تفتيش في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأناضول، غادرت فرق البحث الجنائي التركية مقر القنصلية، في حين لا زال المسؤولون بالمجموعة المشتركة يواصلون أعمالهم.

في سياق متصل خرجت سيارتا جمع قمامة تابعتان لبلدية منطقة بشيكطاش بإسطنبول، من حديقة القنصلية تحملان عينات من تربة الحديقة لفحصها.

واختفى خاشقجي، كاتب الأعمدة في صحيفة واشنطن بوست، بعد دخول القنصلية لاستخراج وثائق زواج. ويقول مسؤولون أتراك إنهم يعتقدون أنه قُتل هناك وجرى نقل جثته.

وقال الشاهد، إن أربع سيارات للطب الشرعي وقفت خارج القنصلية وحملت عينات من التربة وبابا معدنيا من الحديقة. واشتمل فريق البحث على أحد الكلاب البوليسية.

وكان مصدر دبلوماسي تركي قد قال إن فريقا تركيا سعوديا مشتركا سيفتش القنصلية وهي آخر مكان شوهد فيه خاشقجي قبل اختفائه في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.