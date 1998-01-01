شاهد.. بالفيديو: اشتباكات مسلحة بين "أنصار الله " وحركة"فتح" بمخيم المية ومية

وكالات/سما/

شهد مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان إشتباكات عنيفة بين حركة "أنصار الله" وحركة "فتح"، حيث سمع أصوات القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة في أجواء المدينة.

وأفادت تقارير لبنانية، بأن الاشتباكات بدأت أثر تضارب بين عنصرين قرب مسجد عمر بن الخطاب وسط المخيم وما لبث أن تطور إلى إطلاق نار واستنفار عناصر الطرفين.

وقد أدت الاشتباكات الى سقوط جرحى.حسب التقارير

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن إصابة 4 فلسطينيين تابعين لحركة "فتح"، إثر الاشتباك المسلح مع "أنصار الله" .

وأشارت الوكالة إلى أن الجرحى الأربعة نُقلوا إلى مستشفى الهمشري للمعالجة.