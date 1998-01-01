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مصرع 13 شخصا جراء السيول جنوب فرنسا

الإثنين 15 أكتوبر 2018 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 13 شخصا جراء السيول جنوب فرنسا



وكالات/سما/

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم في جنوب فرنسا جراء السيول بعد هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها مستوى غير مسبوق منذ عام 1891 متسببة بأضرار بالغة.

وذكر جهاز الأمن المدني الفرنسي حسب ما نقلت “فرانس برس” اليوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة أدت الى مصرع 13 شخصاً وإصابة 5 آخرين بجروح بالغة.

وأفاد حاكم إقليم “أود”، آلان تيريون، بأن معدل سقوط الامطار بلغ بين 160 و180 ملم في مدينة كاركاسون” خلال خمس ساعات، وتم إجلاء نحو ألف شخص من سكان بلدة بيزنز في أقليم “أود” وقائيا صباح اليوم الاثنين خوفا من فيضان سد.

وأضاف، أن إجلاء بقية سكان البلدة الواقعة شمال غرب مدينة كاركاسون والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1500 نسمة، قد علق.

وبلغ ارتفاع المياه اليوم الاثنين “ما يقارب سبعة أمتار” في مدينة تريب الواقعة في وادي أود وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 1891

 

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