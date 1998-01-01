حماد: انفجار غزة سيطال الجميع

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحماس فتحي حماد، أن حركته لن تقابل تضحيات شعبنا الفلسطيني بالسولار أو الدولار والدينار، موجها تحذيرًا لكل الأطراف بأن انفجار غزة سيطال الجميع.

وقال حماد في كلمة له،خلال مشاركته في الحراك البحري الثاني عشر شمال غزة عصر اليوم الإثنين : "مطالبنا واضحة، وهي كسر الحصار مرة واحدة وإلى الأبد"، مشددًا على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.

وأضاف : "شعبنا جاء في هذا اليوم، ليرسل رسالة أننا مصرون على كسر الحصار، وأن السلطة لم تعد عنوانا للشعب الفلسطيني".

واعتبر أن مسيرة العودة "هي العنوان الجديد للشعب الفلسطيني في غزة والضفة والخارج".

وتابع حماد : "كلما امتد الحصار، كلما جاء شعبنا بفعاليات جديدة من شأنها أن تحدث حدثا استراتيجيا يقلب الدنيا على اسرائيل". وفق تعبيره.

واستطرد القيادي في حماس قائلا : "الحصار يؤثر على شعبنا في غزة، لكن الانفجار سيطال الجميع".

وشدد على أن فك الحصار أصبح ضرورة فلسطينية وعربية وإقليمية وعالمية، محذرًا من أن "إن لم يفك الحصار، ستنقلب الدنيا فوق رؤوس الجميع".