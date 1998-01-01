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الشعبية: مسيرات العودة الكبرى ستبقى مستمرة ومتواصلة

الإثنين 15 أكتوبر 2018 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: مسيرات العودة الكبرى ستبقى مستمرة ومتواصلة



رام الله/سما/

قال ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، اليوم الإثنين، أن مسيرات العودة الكبرى ستبقى مستمرة ومتواصلة، ولن نقبل بتجويع الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مشاركة القيادي في الجبهة الشعبية، بالمسير البحري الـ12 الذي إنطلق على شاطئ بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ضمن فعاليات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكد مزهر، أن الشعب الفلسطيني يبحث عن الحرية والكرامة وكسر الحصار، مضيفاً أن مسيرات المستمرة ومتواصلة إلى أن تُحقق أهدافها برفع الحصار الكامل عن قطاع غزة.

وأشار مزهر، إلى أن غزة عصية على الكسر وستبقى مدافعة عن الحق الفلسطيني، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني مُصمم على كسر الحصار والعيش بحياة كريمة.

وأضاف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أنه آن الأوان لأن تنتفض الضفة الغربية وتنطلق المقاومة تجاه العابثين بالقضية الفلسطينية، داعياً كل الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات العودة الكبرى ودعم المحاصرين في قطاع غزة.

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