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الاحتلال يستهدف مرصداً للمقاومة شرق رفح

إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرة الحراك البحري شمال القطاع

الإثنين 15 أكتوبر 2018 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرة الحراك البحري شمال القطاع



غزة/سما/

 قصفت طائرة للاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مرصداً للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال، ان استهداف مرصد للمقاومة جنوب القطاع جاء رداً على انفجار عبوة ناسفة في السياج الأمني شرق مدينة رفح ما أدى لأضرار كبيرة في السباج الزائل دون ان يبلغ عن إصابات.

في سياق متصل، أصيب 32 مواطن، عصر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركتهما في المسير البحري الـ 12 شمال قطاع غزة، بعد بدأت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج البحري بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين.

وأكدت مصادر محلية، إصابة 32 مواطن، من بينهم 13 إصابات بالرصاص الحي، 8 إصابات بقنابل الغاز، و11 ضربات قنابل، من بينهم صحفي ومسعفة.

وأفادت مصادر محلية بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأن حالتهم وصفت بالمتوسطة.

وانطلق عصر اليوم الاثنين، المسير البحري الـ 12 لكسر الحصار عن قطاع غزة بمشاركة الآلاف من الغزيين، قرب السياج الفاصل.

وأشارت مصادر محلية أن المسير البحري انطلق الساعة 3 عصراً من منطقة "الواحة" على شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بمشاركة 25 قارباً، ومساندة حراك بري في المنطقة ذاتها.

فيما أطلق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" النار بشكل كثيف تجاه المشاركين في مسيرة دعم واسناد المسير البحري في مخيم هربيا قرب موقع زكيم العسكري، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بالرصاص الحي.

وشارك الآلاف من الجماهير الفلسطينية في مخيم هربيا قرب موقع زكيم العسكري شمال القطاع لدعم واسناد المسير البحري الذي انطلق من ميناء غزة تجاه أقرب نقطة بحرية شمال غرب قطاع غزة.

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