الهيئة الوطنية لمسيرات العودةتدعو لمواصلة الزحف الجمعة المقبلة

غزة/سما/

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير الشعب الفلسطيني، لمواصلة الزحف والمشاركة الحاشدة في مسيرات الجمعة المقبل، تحت شعار “معا غزة تنتفض والضفة تلتحم”، وتعتبر الجمعة الـ30، التي تأتي في إطار مواصلة الحراك الشعبي والجماهيري ضمن مسيرات العودة الكبرى.

وشددت الهيئة على ضرورة المشاركة الفعالة في مخيم هربيا البحري شمال غرب غزة “موقع زيكيم”، بعد عصر اليوم الإثنين الموافق.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن “شعبنا لم تقهره ولن تهزمه كل أسلحة العدو وترسانته العسكرية الغاشمة، إيمانا راسخا بقضيتنا العادلة، ومشروعنا الوطني الذي لا حياد عنه”.

وطالبت الهيئة أبناء الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة، بالتصدي لقطعان المستوطنين والخروج بمسيرات ضد حواجز الاحتلال الصهيوني في الضفة، احتجاجا على قتلها وكمقدمة لتعزيز مسيرات العودة في القطاع، مطالبين المؤسسات الدولية والحقوقية كافة بملاحقة قادة العدو والمستوطنين.

وجددت الهيئة دعوتها بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء صفحة الانقسام البغيض، ووقف كافة الإجراءات العقابية، التي فرضت على أبناء غزة بشكل فوري وعاجل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية، التي يعيشها أبناء شعبنا وفي ظل تواصل الحصار المفروض على القطاع.

واستنكرت الهيئة، في بيانها، هجوم البعض على مسيرات العودة والتشكيك بجدواها، مؤكدة أن هذا الهجوم يسهل لقادة الاحتلال ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، ما يتطلب من الجميع التسلح بروح المسؤولية الوطنية، وتشكيل حالة من الاصطفاف الجماهيري والشعبي لمواجهة العدو الصهيوني ومساعيه لتصفية حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.