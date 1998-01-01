التربية تعلن نتائج مسابقة أفضل إذاعة مدرسية

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارتين العامتين للعلاقات الدولية والعامة، والنشاطات الطلابية، اليوم الاثنين، أسماء المدارس الفائزة بمسابقة أفضل إذاعة مدرسية على مستوى الوطن، وذلك بعد اعتماد النتائج من لجنة التحكيم المكونة من الوزارة وصوت فلسطين وإذاعة أجيال، والتي درست الملفات الخاصة بالمدارس المشاركة بالمسابقة وقابلت الطلبة المشاركين.

ونوّهت الوزارة إلى أن اللجنة استندت إلى معايير طالت جانبي المضمون والشخصية، بالإضافة إلى تنوع الموضوعات المغطّاة وشموليتها وبما يعزز الجمع الإبداعي بين منحيي الفكر والقيم، وفق رؤية تستشرف الدور المأمول للإذاعة المدرسية؛ باعتبارها رافداً من روافد التأسيس لوعي إبداعيّ.

وأشارت التربية إلى أن المسابقة، والتي سيتم تكريم المدارس الفائزة بها قريباً في حفل مركزي؛ عكست في دورتها الأولى تميزاً كبيراً، مشيدةً بالدور الفاعل للمعلمين المشرفين ومديري المدارس في متابعة تطوير الإذاعة المدرسية وصولاً إلى أخذها مكانتها المفترضة في التنوير، ومواكبة الأحداث والمستجدات.

وأشارت الوزارة إلى أن النتائج جاءت على النحو الآتي:

الضفة الغربية

المركز الأول: مدرسة بنات كفر عقب الثانوية – تربية ضواحي القدس

المركز الثاني: مدرسة ذكور الحسن الثاني – تربية القدس

المركز الثاني ( مكرر): مدرسة بنات مراح رباح الثانوية – تربية بيت لحم

المركز الثالث: مدرسة بنات إذنا الثانوية – تربية جنوب الخليل

المركز الثالث ( مكرر): مدرسة بنات أحمد سدر الأساسية – تربية الخليل

قطاع غزة

المركز الأول: مدرسة بنات القاهرة الأساسية "ب" – تربية غرب غزة

المركز الثاني: مدرسة بنات مرمرة الأساسية – تربية رفح

المركز الثالث: مدرسة بنات عين جالوت الأساسية "أ" – تربية شرق غزة