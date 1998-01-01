النقابة تستنكر بشدة استهداف الاحتلال للزميل اشتيه

غزة/سما/

استنكرت نقابة الصحافيين بشدة اعتداء قوات الاحتلال بشكل مباشر على الزميل المصور جعفر اشتيه عضو الامانة العامة مصور وكالة الانباء الفرنسية واصابته بقنبله غاز بالراس صباح اليوم .

كما وثقت نقابة الصحفيين استهداف عدد من الصحفيين في قطاع غزة يوم اول امس وهم : ياسر الطويل وبدر النجاتي، بأعيرة نارية واستهداف طاقم فضائية الأقصى والمصور الصحفي بلال الصباغ بطلق ناري بالقدم والزميل يوسف اصليح بشظية في القدم والمصور الصحفي بدر النجادي بطلق ناري في القدم أثناء التغطية الاعلامية لمسيرات العودة شرق رفح .

وطالبت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعّالة من أجل وقف معاناة الصحافيين من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، والتي كان اخرها اليوم، حيث تم استهداف المصور جعفر اشتية الذي يعمل لدى وكالة الأنباء الفرنسية في قرية اللبن جنوب مدينة نابلس وأصابته بشكل مباشر بقنبلعه غاز برأسه.

وأكدت نقابة الصحفيين ان جنود الاحتلال يتعمدون استهدافهم للصحفيين وخاصة المصورين، ولم تتوقف الاعتداءات المستمرة والممنهجة ضد الصحافيين الفلسطينيين رغم الاحتجاجات المستمرة من قبل الاتحادات العربية والدولية، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تدعو الى احترام حرية الصحافة.

وقالت النقابة 'إنها ستتوجه برسالة الى الاتحاد الدولي للصحافيين حول الاعتداء لمطالبته باعتباره المرجعية الدولية ان يتدخل لدى دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها على الصحافيين الفلسطينيين وإبلاغ كافة النقابات المنضوية في الاتحاد بالانتهاكات الاسرائيلية التي تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.