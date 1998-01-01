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الاحتلال اعتقل ما يزيد عن (50) مواطناً من طولكرم منذ السابع من الشهر الجاري

الإثنين 15 أكتوبر 2018 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما يزيد عن (50) مواطناً من محافظة طولكرم بينهم عشرة فتية، وثمانية من النساء، منذ السابع من تشرين الأول الجاري.

وتتعرض عائلة الشاب أشرف نعالوة والذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية "بركان" لعمليات تنكيل ممنهجة، ولتحقيقات ميدانية متكررة وعمليات اعتقال طالت جميع أفراد العائلة منهم من أُعتقل عدة مرات، عدا عن عمليات التخريب التي طالت منازل المعتقلين وسرقة الأموال، وتسليم بلاغات لعدد آخر من المواطنين لمقابلة مخابراتها.

ولفت نادي الأسير، إلى أن قوات الاحتلال سلمت عائلة نعالوة صباح اليوم إخطاراً بهدم منزلها كإجراء انتقامي وهو جزء لا يتجزأ من سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه تاريخياً بحق العائلات الفلسطينية، ومنذ مطلع العام الجاري تعرضت مجموعة من عائلات المعتقلين والشهداء إلى عقوبات جماعية أبرزها الاعتقال والتحقيق الميداني، وإخطارات بهدم منازلها.

#الاحتلال

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