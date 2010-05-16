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قاضي في المحكمة "العليا" الإسرائيلية يُفلت من هجوم فلسطيني بالضفة

الإثنين 15 أكتوبر 2018 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاضي في المحكمة "العليا" الإسرائيلية يُفلت من هجوم فلسطيني بالضفة



القدس المحتلة/سما/

- كشفت مصادر عبرية عن اعتراض عدد من الشبان الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، قاضي المحكمة العليا في إسرائيل دافيد مينتس، ومحاولة مهاجمته بمطارق حديدية أثناء توجهه الى منزله في مستوطنة غرب رام الله.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مينتس كان يسافر بسيارته على شارع (463) في منطقة رام الله "بنيامين"، عندما اعترض سيارته ثلاثة فلسطينيين ترجلوا من سيارة كانوا يستقلونها حاملين شواكيش، إلا أن القاضي تمكن الهرب دون أن يتمكن الفلسطينيون من إصابته.

واتصل القاضي مينتس الذي يسكن في مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي المواطنين في قرية الجانية غرب رام الله، بالشرطة الإسرائيلية وأبلغها بالحادث، وعلى إثر ذلك انتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة وشنت أعمال بحث عن الشبان الثلاثة.

#المحكمة العليا #دافيد مينتس #رام الله

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