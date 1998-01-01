7 اصابات واعتقال 4 في مواجهات في الخان الاحمر

القدس المحتلة/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي برفقة جرافاتها صباح اليوم الاثنين، تجمع الخان الأحمر شرق القدس، وباشرت بتجريف الأراضي المحاذية له.

وبينت وزارة الصحة أن 7 مواطنين أصيبوا بالكسور والرضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في التجمع.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مشاركين في الدفاع عن الخان الاحمر وهم: رياض صلاحات نائب مدير العلاقات العامة للامن الوطني، وكوبي -إسرائيلي، وجونثان -إسرائيلي، وروبين -هولندي.

يشار الى أن سلطات الاحتلال تستهدف الخان الأحمر منذ أشهر بهدف تهجير أهله وهدمه وتفريغ شرق القدس من المقدسيين وضم المنطقة للمستوطنين كونها تقع بين مستوطنتي "معاليه أدوميم وكفار أدوميم".

يذكر أن حملة التضامن مع أهلنا في الخان تتسع وتزداد ما يزيد من إصرار أهالي الخان الأحمر على مناهضة الاحتلال وقراراته.

