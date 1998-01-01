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الملك سلمان يأمر ببدء تحقيق داخلي في قضية اختفاء خاشقجي

الإثنين 15 أكتوبر 2018 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يأمر ببدء تحقيق داخلي في قضية اختفاء خاشقجي



الرياض / وكالات /

نقلت وسائل إعلام غربية الاثنين عن مسؤول سعودي لم تسمه قوله إن نتائج التحقيق الداخلي بشأن اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول "سيعلن عنها قريبا".


وبحسب موقع "سي أن أن" بالعربية فإن المسؤول الذي قال الموقع إنه "على صلة بالتحقيق الخاص بقضية خاشقجي" أشار إلى "مرسوما ملكيا صدر الجمعة يوجه المدعي العام بإجراء تحقيق داخلي في قضية خاشقجي بناء على معلومات استخباراتية مشتركة مع السعودية من قبل تركيا".


وأضاف المسؤول: "شعرت القيادة أن هناك حاجة لإجراء تحقيق داخلي للتأكد من عدم ترك أي جهد لإيجاد الحقيقة خلف اختفاء خاشقجي"، وفق تعبيره.

كما نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مسؤول سعودي لم ستمه قوله إن "الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بالتحقيق في اختفاء خاشقجي، وهو ما أكده مسؤول سعودي أيضا لوكالة رويترز التي نقلت عنه القول: "أمر الملك النائب العام بفتح تحقيق داخلي في مسألة خاشقجي بناء على المعلومات من الفريق المشترك في اسطنبول".

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