أول عائلة إسرائيلية تقرر الرحيل من كيبوتس "كرم أبو سالم"

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "0404" العبري، صباح اليوم الاثنين، أن أول عائلة إسرائيلية قررت الرحيل من كيبوتس "كرم أبو سالم".

وبحسب الموقع العبري، فإن العائلة ستغادر في نهاية الأسبوع؛ بسبب التظاهرات والدخان الكثيف قرب الحدود.

يشار إلى أن "إسرائيل" نصبت الجمعة الماضية، سياجا عاليا مع رشاشات مياه مثبتة عليه في محاولة مكافحة دخان الإطارات التي يشعلها الشبان الفلسطينيون قرب السياج الحدودي، غير أن الطريقة باءت بالفشل نتيجة الدخان الكثيف.

وتشهد حدود قطاع غزة حالة من التوتر من قبل المتظاهرين، لتشكيل مزيد من الضغط على "إسرائيل" لرفع الحصار، وسط ارتكاب الجيش الإسرائيلي المزيد من الجرائم في صفوف المتظاهرين والتي كان آخرها يوم الجمعة الماضية وأدت لاستشهاد 9 فلسطينيين.