محدث- مصرع عاملين وإصابة ثالث في ام الفحم وغرب القدس

رام الله /سما/

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الاثنين، إثر سقوط حجارة عليهما في موقع للبناء في بيت شيمش غرب القدس.

وأفادت مصادر إسرائيلية، أن العامل المتوفى يبلغ من العمر (30 عاما) أصيب في رأسه بصخرة سقطت أثناء عمليات حفر في موقع للبناء.

وقالت مصادر فلسطينية إن العامل الذي لقي مصرعه من سكان بلدة الولجة غرب بيت لحم، كما أصيب عامل آخر كان برفقته من سكان الولجة بجروح خطيرة أيضا.

وحضرت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، وسرعان ما أعلنت وفاة العامل، نتيجة لإصابات خطيرة في الرأس، بينما تقلى العامل الآخر العلاج الاولي ثم نقل الى المستشفى للعلاج.

وفي وقت سابق اليوم لقي عامل آخر مصرعه إثر تعرضه للدهس خلال عمله في تعبيد شارع في منطقة "إيفن يهودا" وسط "البلاد".

وقالت مصادر محلية إن العامل نعمان خليل دعدوش (50 عاما) من أم الفحم لقي مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن العامل تعرض للدهس تحت عجلات جرار ما أسفر عن مصرعه في المكان.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة العامل متأثرا بجروحه الخطيرة.

وبحسب المعطيات والإحصائيات فإنه قتل منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم 37 عاملا في حوادث العمل المختلفة داخل إسرائيل.