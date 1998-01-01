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حماس ترد على تهديدات الاحتلال لغزة

الإثنين 15 أكتوبر 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تهديدات الاحتلال لغزة



غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لن تخيف أبناء شعبنا ولن تكسر إرادتهم، مبينةً أنها ستشكل حافزًا لمزيد من الانخراط في مسيرات العودة واستمرارها وتطوير أدواتها.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي إن على الاحتلال إنهاء حصاره على أهلنا في غزة بدلاً من التهديدات الفارغة وخلق مزيد من الأزمات.

وحيت صمود وتضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وإصرارهم على مواجهة الاحتلال وإفشال مشاريعه ومخططاته.

وأثنت الحركة على الصمود الأسطوري للجماهير الفلسطينية المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار وإصرارهم على نيل حقوقهم، وتحقيق مطالبهم العادلة في الحياة بحرية وكرامة وإنهاء الحصار إلى الأبد.

#حماس #تهديدات #الاحتلال

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