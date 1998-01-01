بلدية قلقيلية تباشر أعمال تأهيل استراحة وسوق وموقف العودة

قلقيلية / سما /

باشرت بلدية قلقيلية، اليوم الاثنين، أعمال تأهيل وإنشاء استراحة وسوق وموقف العودة على قطعة ارض مساحتها 16 دونما.

وقال رئيس البلدية هاشم المصري: إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة البلدية لتنظيم وتسهيل حركة التسوق وتوفير البيئة المناسبة في منطقة المدخل الشمالي للمدينة.

وعبر عن شكره وامتنانه لأهالي المدينة والمؤسسات الرسمية وعلى رأسها محافظ قلقيلية وكل الذين ساهموا في إخراج هذا المشروع الكبير إلى حيز التنفيذ، مؤكداً حاجة قلقيلية للمشاريع الريادية التي تصب في مصلحة المواطن والمدينة، والتي سيكون لها الأثر الكبير في تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين بالاستفادة من الدخل الكبير الذي ستحققه خلال السنوات القادمة.

وقامت البلدية بالعمل على وضع المخططات اللازمة، ووضع خطة العمل ومن ثم إزالة كافة التعديات عن الأرض المملوكة لها على عدة مراحل، والمباشرة ببناء وتجهيز سوق العودة بما يزيد عن 100 محل تجاري، وتأهيل مواقف للسيارات والباصات يتسع لقرابة 400 سيارة، إضافة لإنشاء استراحة على مساحة دونم ومصلى.

كما سيشمل المشروع على مركز خدمات نموذجي للعمال يحوي دورات مياه ومكتب استعلام ومكتب تنظيم الدور، كما ستقوم البلدية بإنشاء مشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء التي تصب في مصلحة المدينة .