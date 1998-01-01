جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تستقبل وفداً من رئاسة بلدية القرار

الإثنين 15 أكتوبر 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

استقبلت كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية-فرع الجنوب صباح اليوم، وفداً من رئاسة بلدية القرارة جنوب قطاع غزة.

وضم الوفد الضيف د. إسماعيل الأسطل رئيس البلدية و أ. أيمن الفرا رئيس الشؤون الإدارية، وأ. إيهاب مهنا مسؤول الدائرة القانونية، و أ. وسيم جرغون مسؤول العلاقات العامة حيث كان في استقبال الوفد الضيف د. عبد القادر ابراهيم حماد رئيس مجلس أمناء الكلية ود. ناصر أبو العون القائم بأعمال العميد و ا. محمود جابر مدير فرع الجنوب.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق وسبل التعاون بين الكلية والبلدية، خاصة في مجال تدريب موظفي البلدية والتدريب المهني وغير ذلك من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووضع د. حماد الوفد الضيف في صورة الخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها الكلية خاصة وأنها المؤسسة التعليمية الوحيدة في منطقة القرارة.

وأعربت إدارة الكلية عن استعدادها التام للتعاون مع البلدية بما يخدم سكان المنطقةـ وبما يساهم في الارتقاء بمسيرة التعليم في بلادنا.

من جهته رحب السيد رئيس البلدية بوجود الكلية معرباً عن استعداده لتذليل جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه فرع الكلية في المنطقة.

وكرم مجلس إدارة الكلية السيد رئيس البلدية حيث قدمت له شهادة تكريم تقديرا لجهوده في دعم مسيرة التعليم.

أخبار ذات صلة

كرينبول- ارشيف

كرينبول: سنراجع مساعدات "بدل السكن" لــ غزة .. ولن نتخلى أبدا عن مجتمع لاجئي فلسطين

هنية وابو مرزوق - ارشيف

هل حسم هنية رئاسة المكتب السياسي لحماس لصالحه؟

هآرتس: حماس ستعلن استقلالها عن الإخوان وهنية يستبدل مشعل في رئاسة الحركة

صور عباس والشهيد ياسر عرفات

شاهد: رفع صور الرئيس عباس والشهيد ياسر عرفات داخل مقر رئاسة الوزراء بغزة

معبر ايرز

الاحتلال يمنع وفداً طبياً من وزارة الصحة الدخول إلى غزة

صيدم وعواد يعلنان عدم ترخيص أية كلية للطب بفلسطين

الأكثر قراءة اليوم

إلقاء القبض على قاتل المسن "أبو مطر" في غزة

الشبان أمسكوا سلاح القناص شرق البريج وتعاركوا معه وكانوا قادرين على اختطافه وقتله

الأمريكيون قلّبوا الدفاتر العتيقة لخاشقجي فعلى ماذا عثروا؟ "صور

"ثوري فتح" يدعو "المركزي" لحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات عامة

الإعلام العبري ينفي اتخاذ الكابنيت قرارا بالعودة لسياسة الاغتيالات في غزة

ادارة معبر رفح تصدر تعليمات جديدة للمسافرين

"الكابنيت" يمهل حماس أسبوعا واحدا لوقف المسيرات في غزة

الأخبار الرئيسية

غالنت

غالنت : علينا التفكير 10 مرات قبل الدخول في حرب مع حماس

محدث .. بالصور: استشهاد منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة اريئيل بنابلس

النخالة

النخالة: نتعامل مع تهديدات العدو على محل الجد وندعو كل المقاتلين ان يكونوا على جاهزية تامة

وفد حماس

العاشرة العبرية : مصر نقلت مرة اخرى تهديدات "إسرائيل" الى حماس بغزة

حدود غزة -ارشيفية

مسؤول بجيش الاحتلال: التصعيد مع غزة لن يتطور الى حرب لكن ..