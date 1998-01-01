كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تستقبل وفداً من رئاسة بلدية القرار

خانيونس / سما /

استقبلت كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية-فرع الجنوب صباح اليوم، وفداً من رئاسة بلدية القرارة جنوب قطاع غزة.

وضم الوفد الضيف د. إسماعيل الأسطل رئيس البلدية و أ. أيمن الفرا رئيس الشؤون الإدارية، وأ. إيهاب مهنا مسؤول الدائرة القانونية، و أ. وسيم جرغون مسؤول العلاقات العامة حيث كان في استقبال الوفد الضيف د. عبد القادر ابراهيم حماد رئيس مجلس أمناء الكلية ود. ناصر أبو العون القائم بأعمال العميد و ا. محمود جابر مدير فرع الجنوب.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق وسبل التعاون بين الكلية والبلدية، خاصة في مجال تدريب موظفي البلدية والتدريب المهني وغير ذلك من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووضع د. حماد الوفد الضيف في صورة الخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها الكلية خاصة وأنها المؤسسة التعليمية الوحيدة في منطقة القرارة.

وأعربت إدارة الكلية عن استعدادها التام للتعاون مع البلدية بما يخدم سكان المنطقةـ وبما يساهم في الارتقاء بمسيرة التعليم في بلادنا.

من جهته رحب السيد رئيس البلدية بوجود الكلية معرباً عن استعداده لتذليل جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه فرع الكلية في المنطقة.

وكرم مجلس إدارة الكلية السيد رئيس البلدية حيث قدمت له شهادة تكريم تقديرا لجهوده في دعم مسيرة التعليم.