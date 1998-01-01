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صحيفة تركية: فريق اختطاف خاشقجي أجرى بروفة للعملية

الإثنين 15 أكتوبر 2018 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تركية: فريق اختطاف خاشقجي أجرى بروفة للعملية



انقرة / وكالات /

كشفت صحيفة صباح التركية الاثنين عن تفاصيل جديدة متعلقة بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل نحو أسبوعين بعد مراجعته لقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.


وقالت الصحيفة إن من يعتقد أنهم الفريق الذي نفذ عملية الاختطاف والاغتيال "قام بإجراء محاكاة لعملية الاختطاف أمام مقر القنصلية وذلك قبل يوم واحد من اختفاء جمال خاشقجي" .


ولفتت إلى أن العربة السوداء التي يعتقد أنها استخدمت في العملية، أجريت بداخلها محاكاة لعملية الاختطاف في مرآب القنصلية المغلق، وتشير الصحيفة إلى العربة السوداء التي ظهرت في التسجيلات التي بثتها وسائل إعلام تركية بعد وقت قليل من دخول خاشقجي القنصلية وتحمل لوحة برقم 34 CC 1865.


إلى ذلك، قالت الصحيفة إن النيابة العامة التركية صادرت هاتفي آيفون يعودان لخاشقجي للقيام بفحصهما، علما بأن خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي كانت قالت إنه ترك هاتفه معها قبيل دخوله مقر القنصلية.

#خاشقجي #تركيا

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