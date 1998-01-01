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بينت : لعبة القط والفأر لن تنجح مع غزة وعلينا قتلهم

الإثنين 15 أكتوبر 2018 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت : لعبة القط والفأر لن تنجح مع غزة وعلينا قتلهم



القدس المحتلة / سما /

قال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن "لعبة القط والفأر" لن تجدي نفعاً مع قطاع غزة.

وشبّه بينت، سياسة توسيع مساحة الصيد وإعادة تقليصها، ومنع إدخال الوقود ثم إعادة إدخاله، بأنها مثل لعبة "القط والفأر".

وأضاف بينت بحسب ترجمة  "عكا " ، خلال مؤتمر صحيفة "معاريف" العبرية صباح اليوم الاثنين، أن "من يحاول إيذاء الإسرائيليين يجب قتله.. وبدلاً من لعبة القط والفأر، علينا قتل الذين يريدون قتلنا، وأي شاب يتسلل من قطاع غزة عبر الحدود لن يعود حياً".

وأشار إلى ارتفاع حدة التصعيد على حدود قطاع غزة في هذه الأيام وبشكل يومي.

وتابع بينت "يأتي المتظاهرون لقطع السياج ووضع العبوات الناسفة ويعودون إلى القطاع، ويطلقون الطائرات الورقية والبالونات الحارقة ويهددون مواطنينا.. سياسة القط والفأر لن تنجح في مواجهة ذلك".

وأبدى معارضته لتسليم "إسرائيل" متر واحد من الأرض للفلسطينيين، أو إنشاء أي دولة فلسطينية منزوعة السلاح أو غيره، قائلاً: "هذا لن يحدث".

#بينت #غزة #قتل

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