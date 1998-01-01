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"نريد ثلاثة أشياء من غزة"..

غالنت : علينا التفكير 10 مرات قبل الدخول في حرب مع حماس

الإثنين 15 أكتوبر 2018 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالنت : علينا التفكير 10 مرات قبل الدخول في حرب مع حماس



القدس المحتلة / سما /

حذر وزير الاستيطان الإسرائيلي، يوآف غالنت، من الدخول في حرب جديدة مع حركة حماس في قطاع غزة، قائلاً: "علينا التفكير 10 مرات قبل أن نصل إلى الحرب".

وأوضح غالنت خلال مؤتمر صحفي عقدته صحيفة "معاريف" العبرية صباح اليوم الاثنين، أن الدخول في حرب بغزة يجب أن يكون خياراً أخيراً فقط.

وطالب غالنت، الذي كان مرشحاً لرئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، بضرورة وقف "إرهاب حماس"، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف: "قبل الذهاب إلى حرب، يجب الأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات والتصرف بمسؤولية.. علينا التفكير 10 مرات قبل أن نصل إلى الحرب".

وتابع غالنت: "علينا أن نتذكر أنهم قتلوا العشرات من جنودنا وفجروا الحافلات ولديهم الأنفاق.. الوضع ليس جيداً، ولكن قبل الحرب نحن بحاجة للتصرف بمسؤولية ولا يزال هناك إمكانية للهدوء، وضرب قطاع غزة سيجعله يتدهور أكثر وسوف ندخل في مواجهة أخرى".

وأردف قائلاً: "علينا إيجاد بديل مرضي وخيار آخر لغزة مقابل وقف التصعيد، بخلق ظرف أفضل في قطاع غزة بما في ذلك مجالات الزراعة والمياه والطاقة وربما منطقة صناعية تحت إشراف دولي مقابل وقف التسليح وعودة الجنود الإسرائيليين، دعونا نعطي فرصة من وجهة نظر استراتيجية".

وتساءل غالنت: "ما هي مصالحنا تجاه غزة؟"، قائلاً: "نحن نريد ثلاثة أشياء من قطاع غزة، الهدوء، ونزع السلاح، ورفع المسؤولية عنه".

وأشار الوزير الإسرائيلي، إلى أن "حماس تبحث عن المواجهة، والجيش الإسرائيلي مستعد لذلك".

ترجمة " عكا

#غالنت #حماس #حرب

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