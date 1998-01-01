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قلقيلية: المحافظ يلتقي وفدا من شركة المشرق للتامين

الإثنين 15 أكتوبر 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

التقى اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم، وفدا من شركة المشرق للتأمين ترأسه المدير العام نهاد اسعد.

وخلال اللقاء شكر المحافظ الوفد على الزيارة وأكد على الدور الوطني للشركة، مشيرا إلى أهمية القطاع الخاص ودوره في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، واطلع الوفد على واقع المعاناة التي تعيشه المحافظة بسبب إجراءات الاحتلال الظالمة المتمثلة بالجدار والاستيطان، داعيا القطاع الخاص توجيه مساهمته المجتمعية للمحافظة.

من جهته اطلع نهاد اسعد المحافظ على عمل الشركة، وفروعها المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن الشركة تحتفل هذا العام بمرور ٢٥ عاما على تأسيسها، مشيرا إلى أن الشركة قررت الاحتفال بهذه المناسبة من خلال مساندة المناطق والفئات المحتاجة من أبناء الشعب الفلسطيني في المناطق المهمشة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدة قضايا تتعلق بتعزيز التعاون بين الجانبين.

#رافع رواجبة #المحافظ

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