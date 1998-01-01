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الحمد الله يبحث مع مبعوث الاتحاد الأوربي لعملية السلام اخر التطورات

الإثنين 15 أكتوبر 2018 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، مبعوثة الاتحاد الأوربي الجديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال.

وبحث الحمد الله مع تيرستال اخر التطورات السياسية، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته، والإجراءات الإسرائيلية في الخان الأحمر والتوسع الاستيطاني إضافة الى الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وجدد الحمد الله تأكيده التزام القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، بمتطلبات العملية السلمية وحل الدولتين، على أساس الثوابت الوطنية الفلسطينية دون انتقاص، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا الاتحاد الأوربي الى دعم مبادرة السيد الرئيس للسلام، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي، بتوفير حماية دولية لشعبنا، واتخاذ خطوات جدية وفاعلة، لا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي، لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والإنساني، مثمنا في هذا السياق الدعم الأوربي المستمر في كافة القطاعات وموقفه الثابت والداعم لحل الدولتين.

#رامي الحمد الله #الاتحاد الأوربي

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