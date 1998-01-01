فيديو.. أرادت التقاط "سيلفي" من الطابق الـ27 فسقطت وماتت فوراً!

وكالات / سما /

فقدت فتاةٌ حياتها بعد سقوطها من شرفة الطابق الـ27 لمبنى شاهق، في بنما، حينما حاولت التقاط صورة سيلفي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلاً عن صحيفة “أو.مينهو” البرتغالية، إن الفتاة “ساندرا مانويلا دا كوستا ماسيدو”، وهي برتغالية من مدينة “أفيس”.



ويُهر فيديو وثّقه أحد الأشخاص من مبنىً مقابل للمبنى الذي سقطت منه الفتاة، وهي تستند الى سور الشرفة حينما مُمسكة بعصا السيلفي، قبل أن تسقط من ارتفاعٍ شاهقٍ في مشهدٍ مرعب.

يذكر أن عمال البناء في مبنى مجاور صاحوا عليها لكي تنزل من فوق سور الشرفة الذي كانت تقف عليه قبل أن تسقط وتتوفى، لكن الرياح القوية التي كانت تهب في ذلك الوقت جعلتها لا تستطيع سماع تحذيراتهم.

وذكرت تقارير محلية أن الحادث لا يزال قيد التحقيق؛ لكن الشرطة ركزت على النظرية القائلة بأن عاصفة رياح قوية ربما تكون قد أفقدتها توازنها.