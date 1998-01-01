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جزء خامس من طوق البنات في موسم 2019

الإثنين 15 أكتوبر 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جزء خامس من طوق البنات في موسم 2019



وكالات / سما /

أعلن المنتج محمد قبنض أن موسم دراما رمضان 2019 سيشهد حضور الجزء الخامس من مسلسل " طوق البنات " للكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب .

وقال قبنض إن العمل هو من ضمن خطط الشركة المنتجة لهذا الموسم بسبب طلب الجمهور بالإضافة إلى الجزء الرابع من مسلسل " عطر الشام " للكاتب والمخرج نفسه .

ولفت قبنض إلى أن هناك طلب من المحطات الفضائية على هذين العملين بالإضافة إلى إعجاب الجمهور ومطالبته بالعملين هو ما دفع الشركة المنتجة للاستمرار بهما حسب تعبيره .

وكانت الشركة قد أعلنت الموسم الماضي عن جزء خامس من مسلسل " طوق البنات " وبدأت الاستعدادات لتصويره قبل ان يتم العدول عن ذلك وتأجيله للموسم الحالي .

وكان النجم السوري رشيد عساف قد اعتذر عن المشاركة بالعمل في وقت سابق في حين كان من المقرر أن يشهد العمل عودة الفنان يامن الحجلي للمشاركة بالعمل بعد غياب كما جرى ترشيح النجم معتصم النهار لأداء أحد أدوار البطولة في العمل فيما لم يتحدد إذا ما كان النجمان سينضمان للعمل في الموسم الحالي أو أن الجزء الجديد سيشهد حضور النجم رشيد عساف أم لا ؟.

#طوق البنات

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