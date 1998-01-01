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أبّ يُمزّق ملابس طفله البالغ من العُمر عامين لسبب غريب!

الإثنين 15 أكتوبر 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبّ يُمزّق ملابس طفله البالغ من العُمر عامين لسبب غريب!



وكالات / سما /

عُرضت على محكمة استئناف أبوظبي، قضية غريبة من نوعها، حيث تمّ اتهام أب خليجي بالاعتداء على طفله الذي يبلغ عامين من العُمر، وتعريضه للقسوة، إذ قام بتمزيق ملابس طفله التي خاطتها أمه لمنعه من تفتيشه، وتمّ تأجيل القضية لسماع شهادة باقي الشهود في 12 نوفمبر القادم.

وكشفت إحدى الشهود للمحكمة، بأن والد الطفل يقوم برؤية ابنه الأسبوعية، وذلك بعد انفصال الأبوين عبر مركز رؤية المحضونين، مؤكدة أنها لم تشاهد المتهم يقوم بالاعتداء على ابنه، وحضر إليها مشتكيًا طليقته، حيث تقوم بخياطة الملابس الداخلية للطفل، ولا يمكن إنزالها أو فتحها، وسبق أن أخبرتها الأم أنها هي من قامت بالخياطة.

من جانب آخر أوضحت الأم الشاكية للمحكمة، أنها قامت بذلك، كون الأب كان يقوم بخلع ملابس الطفل الداخلية، كي يطمئن أنه لم يحدث له أي إصابة أو عاهة، مشيرة إلى أنها لم تقم بهذا الفعل إلا بعد أن لاحظت تفتيشه كل أسبوع.

وأشار الأب في حديثه إلى المحكمة، أنه فعل ذلك، من أجل معرفة عما إذا كان طفله مُصابًا بمكروه أو أذى.

#ملابس #طفل

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