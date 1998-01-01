داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

وكالات / سما /

قالت صحيفة "الرياض" السعودية: إن إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حذّر من تأثير مشاهدة المسلسلات الفضائية، ودورها البارز بانتشار ظاهرة انتشار الطلاق وتفكك الأسرة وتشرد الأبناء على حد تعبيره.

وأضاف الداعية السعودي، خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي في المدينة المنورة، أن من أسباب الطلاق أيضًا خروج الزوجة بغير إذن الزوج، قائلًا إنه "لا يحل لها ذلك"، مشيرًا إلى أن الأبناء يواجهون حياة شديدة الوطأة يفقدون معها السعادة ويعرضون للإنحراف.

وشدّد الحذيفي على أهمية عقد الزواج، واشتماله على مصالح ومنافع للأولاد وأقراباء الزوجين، مؤكدًا أن إبطال هذا الميثاق بالطلاق يوقع الزوجين في فتن عظيمة، خصوصًا الزوجة التي لا تقدر على العودة لحياتها الطبيعية كما كانت، وفق تعبيره.