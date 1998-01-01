جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تولاي هارون تكشف حقيقة موت شقيقتها وتكشف مصير طفلها

الإثنين 15 أكتوبر 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تولاي هارون تكشف حقيقة موت شقيقتها وتكشف مصير طفلها



وكالات / سما /

بعد موت الممثلة السورية، دينا هارون، انتشرت شائعات كثيرة حول السبب في موتها، وكان أشهرها، أن خطأ طبي هو السبب وراء موتها.

وأدلت شقيقة الممثلة، تولاي هارون، تصريحات تعد هي الأولى بعد وفاة أختها، نافية كل هذه الإشاعات حول الخطأ الطبي.

وقالت في مقابلة مع قناة "دمشق الآن": "فقدت روحي، فقدت قلبي، فقدت أختي، لم يعد لدي أخت، فهي أختي الوحيدة وكانت دائما تشاكسني وتمازحني ولكن هذه المرة كانت "المزحة ثقيلة". مضيفة "راحت بلمح البصر، راحت الروح".

وتابعت "لا أحمل المسؤولية لأحد، وإن كان لأي إنسان ذنب في وفاتها، فحقنا لدى رب العالمين، وأنا أشكر كل الأطباء الذين اهتموا بدينا".

وأعلنت أن طفل الممثلة سوف يبقى مع جدته، ولكنه تفضل أن يبقى مع والده خلدون، معبرة عن استعدادها هي ووالدتها بمعاونة الأب في تربية الطفل.

#تولاي هارون #دينا هارون

أخبار ذات صلة

مي كساب تكشف عن موعد ولادة طفلها الثاني

أمل حجازي تكشف حقيقة خلعها الحجاب ..!

ابتسام

ابتسام تكشف حقيقة ارتباطها بسعد لمجرد

رجاء

فيديو.. رجاء الجداوي تكشف حقيقة زواجها من فنان شاب!

غادة عبد الرازق تكشف حقيقة زواجها والقبض عليها بصورة

ليلى اسكندر

ليلى إسكندر تكشف حقيقة محاولة ميساء مغربي خطف زوجها منها

الأكثر قراءة اليوم

إلقاء القبض على قاتل المسن "أبو مطر" في غزة

الشبان أمسكوا سلاح القناص شرق البريج وتعاركوا معه وكانوا قادرين على اختطافه وقتله

رسميا .. السعودية ترد حول قضية خاشقجي وتهدد وهذا ما قالته ..

"ثوري فتح" يدعو "المركزي" لحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات عامة

الإعلام العبري ينفي اتخاذ الكابنيت قرارا بالعودة لسياسة الاغتيالات في غزة

الأمريكيون قلّبوا الدفاتر العتيقة لخاشقجي فعلى ماذا عثروا؟ "صور

“يديعوت أحرونوت”: السعوديون لم يتعلموا من الإسرائيليين كيف ينفذون الاغتيالات

الأخبار الرئيسية

محدث .. بالصور: استشهاد منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة اريئيل بنابلس

النخالة

النخالة: نتعامل مع تهديدات العدو على محل الجد وندعو كل المقاتلين ان يكونوا على جاهزية تامة

وفد حماس

العاشرة العبرية : مصر نقلت مرة اخرى تهديدات "إسرائيل" الى حماس بغزة

حدود غزة -ارشيفية

مسؤول بجيش الاحتلال: التصعيد مع غزة لن يتطور الى حرب لكن ..

حدود غزة -ارشيفية

"الكابنيت" يمهل حماس أسبوعا واحدا لوقف المسيرات في غزة