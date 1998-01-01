النخالة: نتعامل مع تهديدات العدو على محل الجد وندعو كل المقاتلين ان يكونوا على جاهزية تامة

وكالات

قال الأمين العام لحركة الجهاد في فلسطين زياد النخالة اليوم الاثنين، إنّ الشعب الفلسطيني لن يركع أمام تهديدات الاحتلال الإسرائيلي ولن يتنازل عن حقه في الحياة

وأضاف النخالة في تصريحٍ صحفي حول تهديدات قادة الاحتلال بشن عملية واسعة في قطاع غزة، أنّنا "نتعامل مع هذه التهديدات، بمحمل الجد، داعياَ جميع المقاتلين للاستعداد جيداً".

وأوضح النخالة، أنّ تهديدات الاحتلال، بشن عملية عسكرية ضد شعبنا في قطاع غزة تعكس النوايا العدوانية لحكومة الإرهاب بشن بمواصلة الحرب على الشعب الفلسطيني.

وتابع، أنّه "لن يكون بمقدور أحد أن يدفع الشعب الفلسطيني نحو التسليم بواقع الحصار والعدوان"، مشدداً، على أنّ التصدي للعدوان سيبدأ من حيث انتهينا في معركة التصدي لعدوان 2014.

وأشار إلى، أنّ جرائم قتل المدنيين العزل في مسيرات العودة وعلى حواجز المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة، لن تغفرها المقاومة ولن تتخلى عن حق شعبنا في الرد، والرد على هذه الجرائم لا يزال مطروحاً على الطاولة.