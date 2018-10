مسلسلات سناب شات آخر آمال "التطبيق الأصفر"

وكالات / سما /

أعلن سناب شات عن نيته إطلاق مشروع مسلسلات في تطبيق الرسائل المصورة، ما يعني أنه سيتجه لإنتاج محتوى خاص وعرضه بحلول الخريف القادم. ويتعزم سناب شات عقد شراكات مع شركات إنتاج وكتاب في هوليوود، على أمل أن يساهم ذلك في انتعاش التطبيق الذي شهد تراجعاً في أعداد مستخدميه. أسهم «التطبيق الأصفر» شهدت تراجعاً بنسبة 52% منذ بداية 2018، حيث كافح لجذب مستخدمين جدد في خضم المنافسة الشديدة مع فيسبوك وإنستغرام، الذين باتا يقدمان ميزات مشابهة عبر تطبيقاتهم الخاصة. ومن المنتظر أن تُعرض حلقات مسلسلات سناب شات بشكل يومي. وتتضمن مسلسلات سناب شات سلاسل وثائقية تحت عنوان Growing Up is a Drag، التي تستعرض فترة المراهقة التي يعيشها الممثلون المتنكرون في إطلالات نسائية، والسلسلة هي من إنتاج شركة الترفيه Bunim Murray. وقد أنتجت الشركة ذاتها برنامج تلفزيون الواقع الشهير Keeping Up with the Kardashians. وصرحت الشركة أن عرض حلقات مسلسلات سناب شات سيكون سريعاً جداً على الهاتف الجوال، نظراً لقصر مدة المقطع، حيث لا يتجاوز 5 دقائق. في الوقت ذاته، سيتم إنشاء صفحة خاصة بكل مسلسل، مما يمكن المشاهدين من العثور على كل الحلقات بسهولة.

من جهة أخرى، ستكون هذه الخاصية الجديدة بمثابة رد على الانتقادات من قبل المستخدمين والمعلنين، الذين ادعوا أن إعادة التصميم الذي أجرته الشركة حديثاً على تطبيق سناب شات ستجعل استخدامه أمراً مربكاً. ستتضمن مسلسلات سناب شات، على غرار البرامج التي تُعرض على تطبيق سناب شات، ست ثوانٍ من الإعلانات التي لا يمكن إيقافها. خلال الأسبوع الماضي، كشفت المذكرة المسربة للرئيس التنفيذي لشركة سناب شات إيفان شبيغل، عن أهداف الشركة بتحقيق أرباح على امتداد العام 2019، وذلك من خلال جذب المزيد من المستخدمين الأكبر سناً وإعادة تصميم تطبيقها الذي يعتمد على نظام التشغيل أندرويد لتقديم خدمة أفضل للأسواق الناشئة. المحلل في شركة MoffettNathanson مايكل ناثانسون، قال في مذكرة أن سناب شات فشلت في تحقيق أرباح «بشكل محبط»، ومن المرجح أن الشركة ستتكبد خسائر تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام المقبل. وقد انخفضت أسهم الشركة بنسبة 3.0٪ يوم الثلاثاء بعد التصريح الذي أدلى به ناثانسون.

وقد شهدت الشركة تغيراً جذرياً على مستوى الفريق العامل داخلها، وبشكل خاص المديرين التنفيذيين، وقالت الشركة في سبتمبر/أيلول 2018 أن كبير الاستراتيجين فيها عمران خان، سيتنحى عن منصبه.