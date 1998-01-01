فيسبوك تختبر خاصية إلغاء الإرسال

وكالات / سما /

في الوقت الحالي يمكن للمستخدم حذف الرسائل المرسلة عبر ماسنجر لأحد جهات الاتصال الخاصة به لكن من طرف واحد وهو المُرسل، فيما تبقى الرسالة موجودة في الطرف المستقبل ولا يستطيع حذفها، وفي وقت سابق اعترفت فيسبوك بحدف رسائل مديرها التنفيذي من كلا الطرفين بشكل سري، مما أثار حفيظة الكثيرين حول مدى جدية تعامل فيسبوك وحمايتها لبيانات المستخدمين، ودفع فيسبوك عن الإعلان في أبريل الماضي عن خطة لإتاحة خاصية إلغاء الإرسال لجميع المستخدمين، ليأتي تسليط الضوء على الخاصية الجديدة المزمع إطلاقها من قبل موقع Techcrunch.

فقد أوضحت المستشار والناصح التقني جان ونج عن خاصية عدم الإرسال عبر تغريدة لها، حملت صورة للشاشة تبين رسالة تخص موضوع حذف الرسائل القديمة عن محادثات الماسنجر، حيث وضح ونج آلية عمل الخاصية عند اللجوء لتحرير الرسالة يظهر خيار إلغاء الإرسال أعلى خيار حذف الرسالة، حيث في حال اختيار إلغاء الارسال سوف تظهر رسالة تأكيد تفيد بأنه في حالة الموافقة سيتم حذف المحادثة من كلا الطرفين كما هو موضح في الصورة:

فيما أشار Techcrunch أن خاصية إلغاء الارسال سوف تملك حد زمني للقيام بها، مشابه لما هو متبع من نظام الثلاثون ثانية مع رسائل البريد الالكتروني الجميل لخاصية ” التراجع عن الإرسال” لكن لم يحدد وقت بعينه للخاصية الجديدة، وقد أكد المتحدث الرسمي لفيسبوك عن اجراءهم لاختبارات داخلية للخاصية قبل إطلاقها للعوام في سبيل التأكد من كفائتها.