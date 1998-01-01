الرضوان يعمّق جراح المجمع.. وانتصاران للصلاح والأقصى

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حقق الرضوان فوزا غاليا على المجمع الإسلامي (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وسجل هدفي الرضوان أحمد عبيد (59), ومحمد عبيد (87), وأحرز هدف المجمع الإسلامي نور أبو شقفة (27).

وأكمل المجمع الإسلامي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد إسليم (92).

ورفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني, وبقي رصيد الخاسر دون نقاط في المركز السابع والأخير.

وفي مباريات أخرى, تفوق جمعية الصلاح على العودة (2-0), والأقصى على اتحاد دير البلح (1-0), وتعادل الوفاق مع خدمات جباليا (1-1).