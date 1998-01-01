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الأمريكيون قلّبوا الدفاتر العتيقة لخاشقجي فعلى ماذا عثروا؟ "صور

الإثنين 15 أكتوبر 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمريكيون قلّبوا الدفاتر العتيقة لخاشقجي فعلى ماذا عثروا؟ "صور



واشنطن / وكالات /

دخل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعدما أعاد مشاركة تغريدة لصحفي من الولايات المتحدة تتحدث عن الأخير.

وأعاد دونالد ترامب الابن نشر تغريدة الصحفي الأمريكي باتريك بول المتخصص في الأمن القومي والإرهاب بشبكة "بي جي ميديا"، تضمنت صورة لخاشقجي يظهر فيها حاملا قاذفة "آر بي جي" إلى جانب مجموعة من المقاتلين.

وكتب بول يقول: "لم أكن أدرك حتى يوم أمس أن جمال خاشقجي كان مؤلف هذا المقال الشهير في "أخبار عرب نيوز" عام 1988، وهو يدور في أفغانستان مع أسامة بن لادن والمؤسس المشارك لـ"القاعدة" عبد الله عزام.. صحافي إصلاحي ديمقراطي يحمل آر بي جي مع الجهاديين".

وكان الصحفي الأمريكي بيتر بيرغن قد نشر في العام 2006 كتابا عن حياة أسامة بن لادن، تحت عنوان "أسامة بن لادن الذي أعرفه" "The Osama bin Laden I Know"، حيث ذكر ضمن كتابه الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعلاقته بأسامة ومكان دراسته والمجلة التي عمل بها.

كما تحدث في الكتاب عن المقال الذي نشره خاشقجي في الـ4 من مايو عام 1988 تحت عنوان "شباب العرب يقاتلون جنبا إلى جنب مع المجاهدين" "arab youth fight shoulder to shoulder with mujahedeen"، في "المجلة" السعودية.

وتواجه السعودية موجة من الانتقادات والتهديد بفرض العقوبات عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث شوهد آخر مرة يوم الـ2 أكتوبر الجاري وهو يدخل القنصلية للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز التي كانت تنتظره أمام القنصلية، وقالت إنه لم يخرج منها.

#خاشقجي #ترامب #نجل
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