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دوناروما يحافظ على عذرية شباكه لأول مرة هذا الموسم

الإثنين 15 أكتوبر 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دوناروما يحافظ على عذرية شباكه لأول مرة هذا الموسم



وكالات / سما /

نجح أخيرًا منتخب إيطاليا في تحقيق فوزًا صعبًا وفي اللحظات الأخيرة أمام منتخب بولندا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الأحد.

واستضاف منتخب بولندا نظيره الإيطالي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى “أ” بدوري أمم أوروبا، وفازت إيطاليا بصعوبة بهدف نظيف.

ويعتبر هذا هو الانتصار الأول لمنتخب إيطاليا في عام 2018، بعد سلسلة من الهزائم والتعادلات المخيبة للآمال.

وحافظ جيانلويجي دوناروما حارس منتخب إيطاليا وفريق ميلان على نظافة شباكه لأول مرة في هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيق ذلك حتى الآن مع الروسونيري في جميع المباريات التي لعبها.

واستقبل مرمى جيانلويجي دوناروما هدفًا واحدًا على الأقل في كل مباراة مع ميلان في هذا الموسم، ليأتي لقاء منتخب إيطاليا، وينجح فيه في الحفاظ على عذرية شباكه.

يذكر أن منتخب إيطاليا يحتل المركز الثاني في مجموعته الثالثة بالمستوى “أ” برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراة، وتعادله في أخرى، وخسارته أمام المتصدر منتخب البرتغال، بينما يحتل منتخب بولندا المركز الأخير بنقطة وحيدة.

#دوناروما

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