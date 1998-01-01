برشلونة يستهدف دي ليخت ولا يريد نسيان دي يونج

وكالات / سما /

لم يجد نادي برشلونة طريقة لمتابعة ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج، أفضل من مشاهدة مباراة منتخب هولندا ضد منتخب ألمانيا ليلة السبت الماضي ضمن مباريات دوري أمم أوروبا والتي انتهت بفوز الطواحين بثلاثية نظيفة، هكذا قالت صحيفة “ماركا” الإسبانبة عن اهتمام النادي الكتالوني بثنائي آياكس أمستردام.

وأصبح الأمر واضحاً الآن، برشلونة يعاني وسيعاني كثيراً من دفاعه هذا الموسم، بعد الكوارث التي حدثت خلال 11 مباراة فقط لعبها النادي الكتالوني حتى الآن هذا الموسم.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مع الأخطاء الكارثية لدفاع نادي برشلونة هذا الموسم، إلا وأن الناد الكتالوني إيضاً يفكر في التعاقد مع صانع ألعاب جديد وهو الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط آياكس أمستدرام الهولندي والذي يعد هدفاً لبرشلونة منذ الصيف الماضي.

وأبدع ثنائي آياكس برفقة منتخب بلادهم هولندا، الذي اكتسح منتخب ألمانيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب أمستردام أرينا بالعاصمة الهولندية.

وتابعت الصحيفة في تقريرها الخاص، أن فرينكي دي يونج يعد هدفاً رئيسياً لإدارة برشلونة خلال الفترة القادم على رغم من صغر سنه وحاجة فريق إرنستو فالفيردي للاعب جاهز في الوقت الحالي.

يذكر أن آياكس رفض عرضين من برشلونة للتعاقد مع فرينكي دي يونج، نادي العاصمة الهولندي الذي أعلن تمسكه بخدمات صانع ألعابهه هذا الموسم.

وأفادت هذه المعلومات، أن نادي برشلونة قرر المحاولة مرة أخرى مع إدارة آياكس أمستردام خصوصاً مع علمهم أن الهدف الأول لنادي آياكس هو اقتصادي وسبقوا وأن تخلوا على العديد من اللاعبين.