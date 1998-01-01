جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيرجسون يروي كواليس ضرب بيكهام بالحذاء

الإثنين 15 أكتوبر 2018 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيرجسون يروي كواليس ضرب بيكهام بالحذاء



وكالات / سما /

روى المدرب الأسكتلندي الأسطوري السير أليكس فيرجسون كواليس قيامه بضرب النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام عندما عملا معاً في صفوف مانشستر يونايتد خلال عام 2003.

 

وشهد عام 2003 قيام السير أليكس فيرجسون بضرب ديفيد بيكهام بالحذاء ، وبعد فترة قرر اللاعب الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال السير أليكس فيرجسون في سيرته الذاتية التي نقلت عن طريق صحيفة “ميرور” البريطانية “لقد لاحظنا انخفاض مستوى بيكهام في الموسم الأخير مع ظهور أخبار باهتمام ريال مدريد بالتوقيع معه”.

وأضاف “كنا في التدريبات وبيكهام كان على بعد 12 خطوة مني ، وكان بيننا بعض الأحذية واقتربت منه وركلت وجهه بالحذاء ، الضربة كانت فوق عينه”.

وختم “بعد ذلك نهض ووقف اللاعبون في وجهه ، قلت له إجلس ، تركت فريقك يعاني ، في اليوم التالي بدأت الصحافة بالحديث عن القصة ، بعد ذلك أبلغت الإدارة بضرورة بيعه لأن اللاعب الذي يظن بأنه أكبر من المدرب عليه الرحيل”.

#فيرجسون #بيكهام

أخبار ذات صلة

فيرجسون مهدد بإعاقة دائمة بسبب حالته الصحية

Jose-Mourinho-Sir-Alex-Ferguson-pa_2960028

فيرجسون يساند مورينيو: يقوم بعمل عظيم والحظ يخذله

HHHH

من تسبب في تشوه وجه بيكهام !؟

براد بيت لتجسيد ديفيد بيكهام

بيكهام يستهدف التعاقد مع ميسي

بيكهام ثالث أفضل لاعب في العالم بالنسبة للأميركيين

الأكثر قراءة اليوم

إلقاء القبض على قاتل المسن "أبو مطر" في غزة

رسميا .. السعودية ترد حول قضية خاشقجي وتهدد وهذا ما قالته ..

نتنياهو : يبدو ان حماس لم تستوعب الرسالة و يهدد غزة بضربة عسكرية قوية جدا

اجتماع عاجل للكابينت بعد تهديدات نتنياهو وليبرمان بتوجيه ضربة قاسية لحماس

"ثوري فتح" يدعو "المركزي" لحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات عامة

الإعلام العبري ينفي اتخاذ الكابنيت قرارا بالعودة لسياسة الاغتيالات في غزة

“يديعوت أحرونوت”: السعوديون لم يتعلموا من الإسرائيليين كيف ينفذون الاغتيالات

الأخبار الرئيسية

وفد حماس

العاشرة العبرية : مصر نقلت مرة اخرى تهديدات "إسرائيل" الى حماس بغزة

حدود غزة -ارشيفية

مسؤول بجيش الاحتلال: التصعيد مع غزة لن يتطور الى حرب لكن ..

تيسير خالد - ارشيف

خالد: الانتخابات ليست مشروطة بحل التشريعي وحديث بحر عن دورهالمجلس مضحك ووهمي

حدود غزة -ارشيفية

"الكابنيت" يمهل حماس أسبوعا واحدا لوقف المسيرات في غزة

الشبان أمسكوا سلاح القناص شرق البريج وتعاركوا معه وكانوا قادرين على اختطافه وقتله