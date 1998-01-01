هازارد يستبعد مغادرة تشيلسي في يناير

وكالات / سما /

استبعد إدين هازارد نجم فريق نادي تشيلسي الإنجليزي مغادرة النادي اللندني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد عبر صراحة عن رغبته في اللعب لصفوف ريال مدريد الإسباني، الفريق الذي يعاني هذا الموسم على الصعيد التهديفي لعدم تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بصفقة من العيار الثقيل والاكتفاء بالتعاقد مع ماريانو دياز المهاجم الإسباني السابق لفريق ليون الفرنسي.

ويعيش هازارد أفضل أوقاته الكروية هذا الموسم مع تصدر قائمة هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف في 8 مباريات، ومع تقاسم البلوز لصدارة جدول الترتيب مع كل من مانشستر سيتي وليفربول.

كما أكد نجم ليل الفرنسي السابق أنه لن يضغط على نادي غرب لندن من أجل تسهيل انتقاله إلى صفوف اللوس بلانكوس.

هازارد تحدث إلى تليفوت قائلًا “تشيلسي كانوا واضحين معي خلال الصيف، لم أستطع مغادرة النادي. تقبلت ذلك. على أية حال، البقاء أو المغادرة، كنت سأكون سعيدًا. أنا لست نادمًا على هذا القرار على الإطلاق”.

وأضاف “لن أتطلع أبدًا للصدام مع النادي. تشيلسي منحني الكثير. غادرت ليل في ظروف جيدة وأريد فعل نفس الشيء هنا”.

وتابع “انتقال في يناير؟ هذا ليس ممكنًا”.