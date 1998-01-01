جوارديولا يفتح الباب أمام انتقاله للعمل في الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

فتح المدرب الإسباني بيب جوارديولا والذي يشرف على تدريب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الباب أمام إمكانية العمل في الدوري الإيطالي مستقبلاً.

وتحدث بيب جوارديولا عن حال الكرة الإيطالية في الوقت الحالي خلال مهرجان لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” في مدينة ترينتو الإيطالية.

وقال بيب جوارديولا الذي تواجد بجانب أريجو ساكي وكارلو أنشيلوتي “إذا رأيت ساسولو في الدوري الإيطالي فإنك تتأكد بأن الأندية الصغيرة تتطور وهذا يحدث في الدوري الإنجليزي ، العمل في إيطاليا بعد اللعب مع بريشيا وروما ؟ ، لم لا ؟!”.

وأضاف “لم أر نفسي في ألمانيا أو أتعلم اللغة الألمانية لكن هذا حديث ، والآن أن في إنجلترا ولا أحد يعلم إلى أين ستأخذني كرة القدم”.

وختم “مقتنع أن في إيطاليا يوجد لاعبين قادرين على الفوز مرة أخرى ، لقد جعلونا نعاني فعلاً وربما تعلمت بعض الدروس من ذلك في إسبانيا”.