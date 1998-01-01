الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت على الأقل 16 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت 16 مواطنا على الأقل من الضفة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين زين محمد العمور (15 عاما)، وأحمد سليمان أبو مفرح (15 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة محمد صلاح (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده، وفتشته.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ساري سمير برهم، من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد أن داهمت منزل ذويه وعبثت بمحتوياته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: محمد فؤاد غنيمات، ومروان أبو فارة، من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وراغب يوسف مسودة من مدينة الخليل.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدة السموع وفتشت منزل المواطن غسان المحاريق في البلدة.

كما نصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مخيم الفوار وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين قسام حلبية، وجهاد حلبية، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، واقتادتهما الى مركز توقيف وتحقيق تابع لها في المنطقة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة شبان، وهم: ناصر محمود شحرور (28 عاما)، وشقيقه محمد (22 عاما) من بلدة بلعا شرق طولكرم، وأحمد محمد أحمد عمران (27 عاما) من قرية الجاروشية شمال طولكرم ، وأحمد محمود حشمة (17 عاما) من ضاحية شويكة شمال المدينة، ومحمد عدنان طبال من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، بعد ان داهمت منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد عاثت الليلة الماضية، تدميرا وتخريبا في عدد من منازل المواطنين في بلدة بلعا عرف من أصحابها حكم البيك، ومحمود الراجح إلى جانب المنازل القديمة وغير المأهولة في منطقة الصنوبر في البلدة، في الوقت الذي اقتحمت قوة عسكرية أخرى نادي بيت ليد الرياضي الجديد (القرية السياحية) شرق طولكرم، وحطمت أبوابه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من قرية المغير شمال شرق رام الله، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها، وهم: عرفات عبد الحفيظ أبو عليا، وإبراهيم رمضان نعسان، وعبيدة جلال النعسان.