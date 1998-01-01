عياش يعلن خطة شامل لقطاع الناشئين بنادي الصلاح الرياضي

غزة / سما /

أعلن الكابتن جابر عياش رئيس نادي الصلاح الرياضي عن خطة شاملة لقطاع الناشئين بنادي الصلاح الرياضي من اجل الاهتمام بالناشئين الراغبين باحتراف لعبة كرة القدم بممارسة التمارين الخاصة بهذه الرياضة خلال سن مبكر وذلك للتمكين من اتقان كافة مهارات كرة القدم .



وقال عياش ان الناشئون هم المستقبل للنادي يجب ان يكون هنالك اهتمام بهم لنستطيع ان ننتج فرقا رياضية قادرة على الاستمرار ومواصلة الانجازات ، فهناك عدد من العوامل التي تواجه طريق الناشئين وهنالك حلول من اجل تطوير مستواهم .



واشار عياش ان الناشئين سيتلقون تدريبات وتمارين مناسبة لقدراتهم ومرحلتهم العمرية، والتي تعرف باسم تمارين الناشئين حيث تم تقسيم الناشين حسب فئاتهم العمرية الى قسمين ناشئين وبراعم .