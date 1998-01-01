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عياش يعلن خطة شامل لقطاع الناشئين بنادي الصلاح الرياضي

الإثنين 15 أكتوبر 2018 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عياش يعلن خطة شامل لقطاع الناشئين بنادي الصلاح الرياضي



غزة / سما /

أعلن الكابتن جابر عياش رئيس نادي الصلاح الرياضي عن خطة شاملة لقطاع الناشئين بنادي الصلاح الرياضي من اجل الاهتمام بالناشئين الراغبين باحتراف لعبة كرة القدم بممارسة التمارين الخاصة بهذه الرياضة خلال سن مبكر وذلك للتمكين من اتقان كافة مهارات كرة القدم .


وقال عياش ان الناشئون هم المستقبل للنادي يجب ان يكون هنالك اهتمام بهم لنستطيع ان ننتج فرقا رياضية قادرة على الاستمرار ومواصلة الانجازات ، فهناك عدد من العوامل التي تواجه طريق الناشئين وهنالك حلول من اجل تطوير مستواهم .


واشار عياش ان الناشئين سيتلقون تدريبات وتمارين مناسبة لقدراتهم ومرحلتهم العمرية، والتي تعرف باسم تمارين الناشئين حيث تم تقسيم الناشين حسب فئاتهم العمرية الى قسمين ناشئين وبراعم .

وأوضح عياش انه تم تشكيل فريق العمل المكلف بمتابعة فرق الناشئين من كباتن على مستوى عالي من المهارات الفنية والادارية ، وذلك لضمان فرق محترفة يطلق عليان ناشئين نادي الصلاح .


وأكد عياش أن العمل مستمر لانتقاء أفضل العناصر للانضمام لقطاع الناشئين، مشددا على إتاحة الفرصة للجميع وأن يكون الاختيار وفق معايير محددة.

#جابر عياش

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