لجان العمل الصحي تحتفي بيوم المسن العالمي

بيت ساحور / سما /

نظم نادي المسنين في بيت ساحور التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي حفلاً على شرف اليوم العالمي للمسن في قاعة الصوص بالمدينة بحضور أكثر من 250 شخص تخللته العديد من الفقرات والكلمات إلى جانب تكريم المسنين رواد النادي وكذلك الشخصيات والمؤسسات التي دعمت حفل النادي وتلك التي ترتبط بعلاقات دعم ومؤازرة للنادي ومثل المؤسسة في الحفل إدارة النادي ومجلس إدارة لجان العمل الصحي وهيئتها التنفيذية.

وجاء الحفل تحت رعاية رئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير وبحسب مدير دائرة التنمية في لجان العمل الصحي رائد عويضات فإن الاحتفال هذا العام جاء مختلفاً عن السنوات السابقة إذ تطرق للعديد من الأهداف وسلط الأضواء على حقوق المسنين وكرس حالة من الإلتفاف المجتمعي حول المسنين وحقهم في الحياة الكريمة وتقدير لدورهم في المجتمع ووفاءً لهم عدا عن أن الحفل كما قال شكل محطةً جديدة لتجديد الطاقات وسبل تطوير الأداء في هذا الجانب لتقديم أفضل الخدمات للمسنين وتطويرها، وأضاف عويضات إن هذا الحفل يبعث الفرحة في النفوس للمسنين وعائلاتهم ويشكل فرصة لتلاقي الأجيال.

وكان الحفل تخللته كلمة لمؤسسة لجان العمل الصحي ألقاها عضو مجلس إدارة المؤسسة عيسى مصلح أكد فيها على حرص المؤسسة في هذه المناسبة على تعزيز التواصل مع الجميع لتطوير القائم من خدمات تقدم في نادي المسنين وقال: بيوم المسن والوطن يمر بظروف عصيبة وحساسة ومؤامرات تحاك ضده ما يدعونا للتحلي بالمسؤولية والجرأة لإنهاء حالة الإنقسام السياسي وإعادة اللحمة للوطن ومؤسساته والتأكيد على رفض صفقة القرن التي تجردنا من عاصمتنا التاريخية والأبدية القدس. فالقدس وقف عربي وفلسطين عربية وكلاهما لا يقبل القسمة أو التصرف من أي كان.

وأضاف: إن مؤسسة لجان العمل الصحي أخذت على عاتقها رفع المستوى الصحي على مستوى الوطن وهذا يدعونا للوقوف إلى جانبها حتى تستمر في عطائها وخدماتها وبهذه المناسبة نجد أنه لا بد من شكر مديرة نادي المسنين والعاملين فيه وكل من ساهم في جعل هذا الصرح نموذجاً في تقديم الخدمة والرعاية المتميزة للمسنين فالأمل دوماً يتحقق بالاحتضان الشعبي الذي نراه اليوم.

من جهتها أعربت ألين قسيس مديرة النادي عن فرحتها بهذا الاحتفال مرحبةً بإسم لجان العمل الصحي بالحضور والمسنين وعائلاتهم مقدمةً لهم التهاني بيومهم العالمي مشيدةً برؤية ورسالة لجان العمل الصحي وإشرافها ودعمها وتطويرها المستمر للنادي حتى يكون نموذجاً في هذا المجال، وبدعم أصدقاء النادي على حضورهم ودعمهم المتواصل وبموظفات النادي على ما يبذلنه في خدمة المسنين وبالفنان جارو الذي يشارك النادي إحتفالاته عبر تقديم وصلات فنية رائعة تدخل البسمة والفرح على المشاركين ولرامي بنورة الذي يسخر آلاته الموسيقية في إنجاح مناسبات النادي ولفكتور حنضل الذي يزود النادي بحلويات حنضل في مختلف المناسبات وللياس خير الذي قدم بطاقات الدعوة للحفل مطبوعة ولكل من يساهم دوماً في نشاطات نادي المسنين.

وكانت لجان العمل الصحي صدرت بياناً لمناسبة يوم المسن العالمي طالبت في بتقديم خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي للمسنين وضمان الدخل وتأمين العيش الكريم للمسنين والمسنات المهمشين، وتعزيز القيم الاجتماعية التي تحض وتشجع على إحترام كبار السن والعناية بهم وتقديم كافة الخدمات لهم وتوجيه وسائل الإعلام لإظهار إحتياجاتهم وتسليط الضوء على واقعهم وقصص نجاحاتهم وإعادة الإعتبار لهم كمكون رئيس من المجتمع. وكذلك دعت لضرورة التنبه والعمل لمخاطر المستقبل التي تنبيء بإزدياد رقعة هذه الشريحة وفي ظل الظروف الاستثنائية على المستويين الاقتصادي والسياسي في فلسطين مما سيحمل في طياته المزيد من الظلم في ظل حالة الإنقسام وتعطل المجلس التشريعي.

وكذلك أكدت المؤسسة أنها وإذ تتبنى البعد التنموي والصحي والحقوقي فإنها أولت المسنين أوليه في عملها من خلال الخدمات الصحية التي تقدمها في عياداتها ومراكزها الصحية وعبر عياداتها المتنقلة التي تصل للتجمعات والقرى المهمشة والمعرضة للإنكشاف ومن خلال نادي المسنين في بيت ساحور عبر خدمات الرعاية التهارية التي تقدم فيه والذي ينظر له بعين الرضا والمسؤولية من كل زاوره ورواده.

وحذرت من المجزرة التي ينوي الاحتلال تنفيذها في تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة والتي ستطال في حال هدم التجمع سكانه وتشريدهم وعلى رأسهم كبار السن من الذكور والإناث داعية لحمايتهم وتثبيهم على أرضهم.