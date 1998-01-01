الحكومة تؤكد استمرار عمل مدرسة الساوية وترفض قرار الاحتلال بإغلاقها

نابلس / سما /

شددت حكومة الوفاق الوطني على استمرار العمل في مدرسة الساوية- اللبن جنوب نابلس، ورفضت قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقها.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن إغلاق المدرسة "عدوان جديد" على العملية التعليمية، مؤكدا أن كل مدرسة في فلسطين لها مكانة عليا لدى أهلنا وشعبنا، وجميعها تشكل دوراً للعلم والمعرفة منذ مئات السنين، قبل وجود الاحتلال وأسلافه.

وأضاف: إن أي مساس بها من قبل سلطات الاحتلال يعتبر عدوانا سافرا على العملية التربوية والتعليمية بهدف إطفاء نور المعرفة وتعميم ظلام الجهل وظلم الاحتلال.

وتابع: محاولات المساس بالمدارس الفلسطينية وإغلاقها وهدمها وعرقلة عملها واعتقال الطلبة والمعلمين يعتبر اعتداءً على القوانين والشرائع الدولية التي تكفل حقوق الانسان إزاء تلقي العلم والمعرفة.

وطالب المتحدث الرسمي بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال الذي يطال كافة مناحي حياة أبناء شعبنا، ومنها: المدارس، ودور العلم، كما يحدث اليوم لمدرسة الساوية في محافظة نابلس.